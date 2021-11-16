Госдума приняла законопроект о Fan ID для болельщиков

Проект закона об обязательном наличии у посетителей спортивных соревнований персональных карт 16 ноября прошел первое чтение Госдумы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Инициативу подготовило правительство. Согласно проекту, у болельщика должен быть при себе электронный документ, необходимый для идентификации зрителя. Полномочие по определению соревнований, для посещения которых необходимо будет получить Fan ID, закрепят за правительством. Оно же установит "порядок идентификации зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных лиц, задействованных в проведении такого соревнования".

Карту могут отказаться выдавать или приостановить ее действие в случае, если болельщику по суду запретили посещение спортивных мероприятий, если над ним осуществляется административный надзор, если "это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка" или имеется информация о фактах нарушения зрителем общественного порядка.

Из федерального бюджета на введение Fan ID потратят более 770 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на министра спорта Андрея Федорова.

Fan ID уже применялись при проведении игр футбольного Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года. Причем Россия стала первой страной, использовавшей подобную практику на крупном международном турнире. На блокировки своих карт без объяснения причин во время мундиаля и европейского чемпионата жаловались многие футбольные фанаты.