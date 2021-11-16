Бастрыкин недоволен большим числом дел, закрытых за истечением сроков давности

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с критикой в адрес своих подчиненных в региональных управлениях ведомства. Высокопоставленный силовик насчитал слишком большое число дел, которые не успевают расследовать в связи с истечением сроков давности по соответствующим им статьям. Говоря о проблеме на совещании, он призвал "пресекать нерасторопность", к каковой приравнивает упомянутую практику.

Общую медлительность Бастрыкин поставил на вид следователям из Тывы, Иркутской, Псковской и Тверской областей, передает пресс-служба ведомства.

"В ряде территориальных следственных органов зафиксированы длительные сроки расследования уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести", - также прозвучало в одном из упреков главы СК.

По его мнению, все упомянутое "свидетельствует о недостаточном контроле руководителей за работой подчиненных следователей".