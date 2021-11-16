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Новости 17:36

Госстройнадзор разрешил реконструировать Аракчеевские казармы под музейно-выставочный центр

фото ЗакС политика Госстройнадзор разрешил реконструировать Аракчеевские казармы под музейно-выставочный центр

Дореволюционные здания бывших Аракчеевских казарм (Шпалерная, 51А и 51К), которые в 2021 году удалось спасти от сноса, реконструируют по проекту архитектурного бюро "Студия 44". Они обретут новый фундамент, а помещения приспособят под выставочные залы, поскольку здесь, на участке земли, принадлежащем девелоперу "Лидер групп", собираются открыть музейное пространство.

Как сообщает пресс-служба Смольного, одобренный КГИОП и Госстройнадзором проект предусматривает "максимальное сохранение исторического объемно-пространственного решения и внешнего вида здания, которое в прошлом веке претерпело изменения". В частности, сооружения избавят от более поздних пристроек, а крыши приобретут свой первозданный облик.

Напомним, что борьба за сохранение комплекса Аракчеевских казарм длилась в течение всего последнего десятилетия. Два одноэтажных здания упорно хотели снести ради строительства уплотнительной жилой застройки в 8-9 этажей. В конце концов нынешней весной суд занял сторону градозащитников.


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