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Новости 17:50

"Навальниста" из Чебоксар оштрафовали за отсутствие в старых твитах пометки о запрете ФБК*

фото ЗакС политика "Навальниста" из Чебоксар оштрафовали за отсутствие в старых твитах пометки о запрете ФБК*

Суд в Чебоксарах принял решение оштрафовать на 2 тысячи рублей эмигрировавшего политактивиста Семена Кочкина, который ранее возглавлял  местный штаб Алексея Навального*, передает издание 7х7 со ссылкой на юриста Романа Райнова.

Предметом судебного разбирательства стали его пятнадцать твитов 2019–2021 годов, сделанные до запрета организаций Навального на территории РФ. Нарушением суд счел отсутствие на странице Кочкина маркировок о запрете ФБК* и штаба Навального в Чебоксарах*, несмотря на то, что на момент написания твитов эти структуры существовали в легальном поле.

Ситуация примечательна еще и тем, что Twitter не позволяет редактировать старые сообщения. Защитник активиста намерен обжаловать судебный штраф.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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