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В Петербурге начнет работу центр консервативного сколиоза у детей

фото ЗакС политика В Петербурге начнет работу центр консервативного сколиоза у детей

На базе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера откроется первый в Петербурге амбулаторный центр консервативного лечения сколиоза. Учреждение откроет двери и приступит к работе 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на его руководителя Дину Рыбку.

Администрация центра изучит спрос на свои консультативные услуги, после чего утвердит тот или иной график работы. Пока она делает расчет на восемь консультаций в один приемный день, доступных как гражданам РФ, так и иностранцам. Рекомендации в стенах учреждения будут давать пациентам такие специалисты, как ортопед, вертебролог, реабилитолог и инструктор ЛФК. Каждому клиенту обещают индивидуальный подход, включающий подбор индивидуальных упражнений и лечебного корсета. Процесс амбулаторного лечения пациентов специалисты будут отслеживать во всей его динамике.


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