"Голос"* выиграл в ЕСПЧ дело десятилетней давности

Российскому общественному движению "Голос"* удалось победить в деле против РФ 2011 года, о чем сообщил на своей странице в Facebook глава движения Григорий Мельконьянц. Европейский суд по правам человека признал незаконным штраф в 30 тысяч рублей, который "Голосу"* присудили в связи с публикацией "Карты нарушений" на выборах в Госдуму VI созыва.

Суть претензий Центризбиркома, в частности, состояла в том, что организация якобы публиковала замеры общественного мнения в дни, предшествовавшие голосованию 4 декабря 2011 года. Однако ЕСПЧ с этим умозаключением, приведшим в итоге к штрафу, в корне не согласен.

"Чрезмерный охват избирательного законодательства в отношении "периода тишины", распространяющегося на все материалы, касающиеся текущих выборов, как это интерпретируется и применяется российскими судами и подтверждается властями, в данном случае непропорционально препятствовал осуществлению свободы распространения информации и идей по вопросам проведения свободных и справедливых выборов", - излагает Мельконьянц позицию Страсбургского суда.

По решению ЕСПЧ, "Карта нарушений", ставшая предметом спора, не может считаться публикацией опросов общественного мнения и подпадать под какие-либо санкции, предусмотренные российским законодательством о выборах.

Напомним, что выборы в Госдуму VI стали одними из самых скандальных в новейшей истории страны и привели к 100-тысячным демонстрациям в Москве, получившим обобщенное название "болотных протестов". Наблюдатели фиксировали беспрецедентное количество нарушений в пользу "Единой России", что не помешало этой партии сформировать большинство в парламенте.

*Движение внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов