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Экс-росгвардейцу из Перми смягчили приговор по делу о сексуальном насилии над ребенком

фото ЗакС политика Экс-росгвардейцу из Перми смягчили приговор по делу о сексуальном насилии над ребенком

Суд в Перми, пересмотрев дело бывшего сотрудника Росгвардии Сухроба Ерова, который прошлой осенью совершил насильственный половой акт с 11-летним мальчиком, снизил ему срок заключения с 14 до 13 лет, передает региональное издание Properm.ru

Дело с самого начала получило скандальный резонанс, поскольку, по версии следствия, мальчик перед совершением надругательства над ним пытался помешать Ерову изнасиловать свою мать. Первоначально бывший лейтенант зашел в этот частный дом для того, чтобы приобрести арбуз. Произошедшее в ним в день преступления он, по собственным признаниям, помнит смутно.

Гособвинение оспаривало первоначальный приговор (14 лет колонии), добиваясь более длительного срока для осужденного, однако в результате произошло обратное.


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