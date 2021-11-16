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Колокольню Новодевичьего монастыря обещают полностью воссоздать в 2022 году

фото ЗакС политика Колокольню Новодевичьего монастыря обещают полностью воссоздать в 2022 году

Воссоздание взорванной большевиками колокольни Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, по предварительным прогнозам, завершится в течение следующего года. Об этом сообщает издание "Канонер" со ссылкой на владельца компании-проектировщика работ "Кант", Игоря Пасечника.

Подрядчику предстоят штукатурные работы, которые перенесли на конец весны из-за неблагоприятных погодных условий, а после них стены покрасят в один цвет с фасадами основного здания монастыря.

Колокольня с позолоченным куполом просуществовала всего 38 лет (с 1895 по 1933 годы). КГИОП выдал разрешение на ее воссоздание в декабре прошлого года — уже после того, как де-факто работы начались. Исполнители ориентируются на исторические фотографии и иные архивные документы. При этом информации о том, какими были внутренние помещения колокольни, им не хватает.


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