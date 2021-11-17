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Новости 9:31

В Совфеде выступили с идеей лишать дипломов врачей-антипрививочников

фото ЗакС политика В Совфеде выступили с идеей лишать дипломов врачей-антипрививочников

Сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин полагает, что врачей, которые рекомендуют россиянам отказаться от антиковидной вакцинации, следует пожизненно лишать их дипломов об образовании, делится РИА "Новости".

"Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации, — это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией", — высказался Башкин.

В стране, уверен сенатор, следует ввести ответственность за подобные поступки.

"Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей", — негодует член Совфеда.

При этом ранее Башкин предлагал прощать россиян, купивших поддельные QR-коды, в случае если они готовы пройти вакцинацию от COVID-19. При этом для граждан, торгующих поддельными сертификатами, попущений быть не должно.


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