Правительство РФ утвердило обновлённый перечень регионов Крайнего Севера

Члены кабинета министров РФ утвердили обновлённый список регионов Крайнего Севера, а также приравненных к ним территорий, сообщается в телеграм-канале правительства.

"️Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", — указывается в публикации кабмина.

Реестр северных регионов и территорий нужен для предоставления выплат и компенсаций живущим там людям. В него вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. Также в список полностью включили Якутию, Магаданскую, Мурманскую области, Ненецкий край и Чукотский край, ЯНАО и Камчатку.

Отдельно отмечается, что обитатели всех территорий, входивших в более ранние редакции документа, продолжат получать все положенные им льготы.