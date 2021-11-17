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Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок"

Вечером 16 ноября Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту  ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок". Организаторы мероприятия считают, что поводом для блокировки могли стать жалобы от представителей ультраправых групп. Создатели фестиваля намерены обжаловать решение РКН, сообщается на странице "Бок о бок" в Instagram

"В нескольких гомофобных каналах мы уже видели призывы жаловаться в РКН на наш сайт, но не думали, что из-за необоснованных жалоб, которые не соответствуют действительности, власти могут заблокировать наш сайт без каких-либо проверок. Оказывается, не только могут, но и с радостью это сделают. При том, что весь наш сайт испещрен маркировкой 18+", - говорится в публикации. 

Авторы публикации также прикрепили скриншоты из различных Telegram-каналов, где неизвестные опубликовали "инструкции", как подавать жалобу в Роскомнадзор. Среди причин для блокировки противники фестиваля указывали "распространение ЛГБТ среди несовершеннолетних". На сайте ведомства говорится, что решение о внесении в реестр запрещенных сайтов было принято агентством "Росмолодежь". 

Фестиваль "Бок о бок" проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. В 2020 году открытие фестиваля сорвали сотрудники полиции и Роспотребнадзора. 

Константин Леньков


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