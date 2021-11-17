Телеканал "Муз ТВ" оштрафовали на 1 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду

Басманный суд Москвы решил оштрафовать телеканал "Муз ТВ" на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП), информирует пресс-служба инстанции.

Летом постфактум поступивших жалоб Роскомнадзор занялся проверка одной из церемоний вручения музыкальных наград, которую организовывал и транслировал "Муз ТВ".

Мероприятие, среди прочих, посетил популярный тиктокер Даня Милохин, облачившийся в костюм, состоящий из мужской и женской половины. Параллельно на церемонии можно было заметить курсировавшего в платье блогера Игоря Синяка, а также Филиппа Киркорова и рэпера Даву, которые несколько раз сыграли на премии "свадьбу".

В Роскомнадзоре тогда подчёркивали, что мероприятие имело возрастное ограничение 6+.