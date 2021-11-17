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Новости 13:10

Заксобрание потратит на уничтожители бумаг до 3,4 млн рублей  

фото ЗакС политика Заксобрание потратит на уничтожители бумаг до 3,4 млн рублей  

Законодательное собрание Петербурга 16 ноября разместило на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку 40 машин для уничтожения бумаги. На шредеры готовы потратилось до 3,4 млн рублей. Заявки принимаются до 24 ноября. 

Парламент закупит два типа устройств: 20 уничтожителей бумаг для параллельной резки Kobra 240 SS5 Turbo и столько же Fellowes POWERSHRED 225Mi, которые кромсают макулатуру накрест. В ЗакСе также готовы рассмотреть аналогичные модели. 

Первый тип устройств от марки Kobra должен обладать функцией турбо-режима, чтобы в необходимый момент уничтожать документы на 30% быстрее. С использованием этой техники в обычном режиме на уничтожение 40-страничной аукционной документации к этой закупке потребуется 5,6 минуты. Одну такую установку весом до 14 килограммов оценили в 54 тысячи рублей. 

Продукт американской компании Fellowes обойдётся в два раза дороже - до 120 тысяч рублей за одну установку. Она предназначена для работы с документами высокого уровня секретности и расщепляет лист формата А4 не менее чем на две тысячи фрагментов. 

Обе модели могут работать с дисками, пластиковыми картами и канцелярскими скрепками. В Мариинском дворце планируют получить оборудование до 17 декабря. 

Константин Леньков


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