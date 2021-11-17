Заксобрание потратит на уничтожители бумаг до 3,4 млн рублей  

Законодательное собрание Петербурга 16 ноября разместило на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку 40 машин для уничтожения бумаги. На шредеры готовы потратилось до 3,4 млн рублей. Заявки принимаются до 24 ноября.

Парламент закупит два типа устройств: 20 уничтожителей бумаг для параллельной резки Kobra 240 SS5 Turbo и столько же Fellowes POWERSHRED 225Mi, которые кромсают макулатуру накрест. В ЗакСе также готовы рассмотреть аналогичные модели.

Первый тип устройств от марки Kobra должен обладать функцией турбо-режима, чтобы в необходимый момент уничтожать документы на 30% быстрее. С использованием этой техники в обычном режиме на уничтожение 40-страничной аукционной документации к этой закупке потребуется 5,6 минуты. Одну такую установку весом до 14 килограммов оценили в 54 тысячи рублей.

Продукт американской компании Fellowes обойдётся в два раза дороже - до 120 тысяч рублей за одну установку. Она предназначена для работы с документами высокого уровня секретности и расщепляет лист формата А4 не менее чем на две тысячи фрагментов.

Обе модели могут работать с дисками, пластиковыми картами и канцелярскими скрепками. В Мариинском дворце планируют получить оборудование до 17 декабря.

Константин Леньков