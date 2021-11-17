СК провёл обыски у проректора и финдиректора РАНХиГС по делу Раковой

Сотрудники Следственного комитета РФ приходили с обысками к проректору РАНХиГС Владимиру Федотову и финансовому директору вуза Александру Ефремову: мероприятия проводились в рамках дела о крупном мошенничестве, информирует ТАСС.

В агентстве уточняют, что обыски связаны с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева.

Процессуальные статусы Федотова и Ефремова не указываются.

Напомним, 9 ноября Мосгорсуд отправил Сергея Зуева в СИЗО, отменив решение предыдущей инстанции о домашнем аресте.

Зуеву предъявили обвинение в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.