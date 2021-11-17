Верховный суд Башкирии оставил в СИЗО "навальнистку" Чанышеву: её хотят этапировать в Москву

Верховный суд Башкирии не стал отпускать из следственного изолятора бывшую главу штаба Навального* в Уфе Лилию Чанышеву: более того, в рамках разбирательства активистку хотят этапировать в Москву, уведомляет "ОВД-Инфо"**.

Согласно решению суда, Чанышева останется в СИЗО до января 2022 года.

"По поводу скрытия от следствия. Два года назад у меня был обыск, и я не уехала ни из страны, ни из республики. В январе Алексей Навальный был арестован, и я также никуда не уехала. После митингов я была под административным арестом и после также никуда не уехала. В апреле я вышла замуж, и мы поехали с мужем в Армению, но я вернулась в страну. Летом ФБК* были признаны экстремистской организацией, но я также никуда не уехала", — высказалась о выбранной для неё мере пресечения сама Чанышева.

Напомним, 10 ноября Чанышева была отправлена под арест на два месяца по делу о создании экстремистского сообщества, в котором подозревают сотрудников структур оппозиционера Алексея Навального (ч. 1 ст. 282.1 УК). Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Дело против сторонников Навального было возбуждено в сентябре 2021 года после признания структур, созданных оппозиционером, экстремистскими.

**Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов