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РПЦ просит у Смольного три помещения в доме на Лиговском проспекте

фото ЗакС политика РПЦ просит у Смольного три помещения в доме на Лиговском проспекте

В октябре 2021 года приход Крестовоздвиженского казачьего собора на Лиговском проспекте обратился к комитету имущественных отношений с просьбой передать в безвозмездное пользование три нежилых помещения в здании на Лиговском проспекте. 

В своем обращении настоятель собора и председатель приходского совета протоиерей Владимир Сергиенко отмечает, что здание по адресу Лиговский проспект дом № 126 лит. А, в котором располагаются запрашиваемые помещения, возвели в 1889 году на средства Крестовоздвиженской церкви и использовали для проживания священнослужителей. В нем также располагался детский приют Елизаветы и Марии, а часть квартир в доме сдавались в аренду. 

Сергиенко отмечает, что запрашиваемые помещения могут считаться недвижимым имуществом, построенным для осуществления деятельности религиозной организации. Он также сослался на существующую судебную практику, по которой религиозные объединения могут рассчитывать на передачу исторических зданий в пользование церкви. 

Константин Леньков


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