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Новости 16:19

В Белграде Беглов почтил память российских и советских солдат

фото ЗакС политика В Белграде Беглов почтил память российских и советских солдат

В ходе рабочего визита в сербскую столицу петербургский губернатор Александр Беглов совместно с мэром Белграда Зораном Радойичичем почтили память солдат Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, чью жизнь унесли бои Великой Отечественной войны. Чиновники также возложили цветы к мемориалу павшим в сражениях Первой Мировой войны ("Русскому Некрополю").

"У России и Сербии единые подходы в отстаивании исторической правды. Русские и сербские воины сражались вместе во время двух мировых войн. В Белграде, во всей Сербии свято хранят память о боевом братстве", - приводит фрагмент речи Беглова пресс-служба Смольного.

Глава Петербурга отметился в книге почетных гостей комплекса "Освободителям Белграда", который в 2020 году обновили. В основании памятника находится капсула с землей Пискаревского кладбища и выгравированы строки Ольги Берггольц.

фото: пресс-служба Смольного


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