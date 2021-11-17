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Новости 16:33

Всех россиян с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус

фото ЗакС политика Всех россиян с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус

На совещании российских чиновников с участием президента, посвященном развитию генетических технологий, глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о новых мерах по отношению к соотечественникам с симптомами ОРВИ.

"Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты "с клиникой ОРВИ" будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией", - приводит ее реплику "Интерфакс".

В свою очередь, Путин на совещании напомнил о своем старом требовании относительно ПЦР-тестов.

"Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", - произнес глава государства.

Отметим, что в России 17 ноября вновь был побит антирекорд по суточной смертности от COVID-19: в официальную статистику занесли 1247 новых случаев.


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