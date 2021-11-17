ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:50

Прокуратура обязала чиновников заняться возвращением доступа к озеру Журавлевское

фото ЗакС политика Прокуратура обязала чиновников заняться возвращением доступа к озеру Журавлевское

Жалобы экоактивистов на самовольно перекрытый доступ к береговой линии озера Журавлевское вызвали реакцию со стороны Приозерской городской прокуратуры. Об этом сообщает общественная организация "Зеленый фронт".

Силовики установили, что проход к озеру перекрыли собственники трех участков, тогда как береговая полоса Журавлевского озера считается участком общего пользования. После ведомственной проверки представители прокуратуры также констатировали, что местные муниципалы и чиновники уклоняются от защиты прав граждан и ограничиваются только выездом на место и составлением акта осмотра территории.

"Материалы проверок, проводимых администрацией, в органы муниципального земельного контроля для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.1 КоАП РФ не направлялись, что является недопустимым и свидетельствует о формальном подходе ответственных должностных лиц Администрации к проблеме, имеющей общественный резонанс", - говорится в прокурорском ответе экоактивистам.

Ведомство вынесло представление администрации МО "Мичуринское сельское поселение" об устранении нарушений.

фото: greenfront.su


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама