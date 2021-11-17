Прокуратура обязала чиновников заняться возвращением доступа к озеру Журавлевское

Жалобы экоактивистов на самовольно перекрытый доступ к береговой линии озера Журавлевское вызвали реакцию со стороны Приозерской городской прокуратуры. Об этом сообщает общественная организация "Зеленый фронт".

Силовики установили, что проход к озеру перекрыли собственники трех участков, тогда как береговая полоса Журавлевского озера считается участком общего пользования. После ведомственной проверки представители прокуратуры также констатировали, что местные муниципалы и чиновники уклоняются от защиты прав граждан и ограничиваются только выездом на место и составлением акта осмотра территории.

"Материалы проверок, проводимых администрацией, в органы муниципального земельного контроля для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.1 КоАП РФ не направлялись, что является недопустимым и свидетельствует о формальном подходе ответственных должностных лиц Администрации к проблеме, имеющей общественный резонанс", - говорится в прокурорском ответе экоактивистам.

Ведомство вынесло представление администрации МО "Мичуринское сельское поселение" об устранении нарушений.

фото: greenfront.su