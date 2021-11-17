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Новости 16:55

Генпрокуратура попросила Госдуму лишить коммуниста Рашкина депутатской неприкосновенности

фото ЗакС политика Генпрокуратура попросила Госдуму лишить коммуниста Рашкина депутатской неприкосновенности

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, попавший в октябре скандал, связанный с делом о незаконной охоте, может лишиться депутатского иммунитета. Об этом руководство Госдумы 17 ноября официально попросила Генпрокуратура, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на спикера верхней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина. Совет Думы рассмотрит запрос уже сегодня, 17 ноября, а широкое обсуждение проблемы в стенах Госдумы, скорее всего, состоится 25 ноября. Володин подчеркнул, что дискуссия состоится в соответствии с процедурой, предусмотренной для "мандатных вопросов", и у Рашкина будет возможность публично выступить и ответить на претензии.

Напомним, что в октябре Рашкина в Саратовской области задержала дорожная полиция, обнаружившая в багажнике автомобиля тушу лося. Позже в близлежащем лесу силовики нашли оружие с документами на имя Рашкина. Коммунист сразу после инцидента утверждал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное на дороге.

фото: duma.gov.ru


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