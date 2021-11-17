В России создадут базу геномов: первыми в нее попадут сотрудники "Роснефти"

Глава госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе совещания, посвященного развитию генетических технологий, обсудил с президентом Владимиром Путиным создание в ближайшем будущем единой базы геномов.

"На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тысяч полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России. Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование", - приводит его речь сайт телеканала "Рен ТВ".

Первыми добровольцами станут сотрудники компании Сечина, на основании данных которых планируется определить референсные геномы для различных народов, населяющих страну. Создание центра геномных исследований, по оценке главы "Роснефти", на первом этапе потребует привлечения 22,5 млрд рублей.