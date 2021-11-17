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Новости 18:38

В Петербурге ожидается "метеоропад"

фото ЗакС политика В Петербурге ожидается "метеоропад"

В ночь на 18 ноября любители астрономии и необычных природных явлений ожидают увидеть в небе над Петербургом пролет так называемого "потока Леониды": с неба как будто будут сыпаться метеориты.

"Радиант потока (точка, из которой будто появляются метеоры) находится в созвездии льва, это чуть ниже и правее Большой медведицы", - объясняют авторы Telegram-канала "Астро Фото Болото".

Предельный показатель - 15 зенитных метеоритов в час. Для созерцания этого процесса не нужно никакой специальной техники: горожанину требуется, как пишут в канале, "чистое небо, открытая территория и много терпения". Наблюдениям способна существенно помешать полная или почти полная луна.


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