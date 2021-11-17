ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:51

"Новую газету" и Муратова оштрафовали по шести протоколам, не поставив в известность

фото ЗакС политика "Новую газету" и Муратова оштрафовали по шести протоколам, не поставив в известность

Упоминание некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, без соответствующей маркировки обернулось для "Новой газеты" и ее главреда Дмитрия Муратова составлением на них шести протоколов. Существование документов обнаружил Telegram-канал ЧТД.

В результате, как сообщает "Медиазона"* со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы, суд выписал штрафы на общую сумму 132 тысячи рублей (120 тысяч - газете, 12 - Муратову).

Характерно, что о заседаниях суда, как рассказывают в юридическом отделе газеты, редакцию не уведомляли.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама