"Новую газету" и Муратова оштрафовали по шести протоколам, не поставив в известность

Упоминание некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, без соответствующей маркировки обернулось для "Новой газеты" и ее главреда Дмитрия Муратова составлением на них шести протоколов. Существование документов обнаружил Telegram-канал ЧТД.

В результате, как сообщает "Медиазона"* со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы, суд выписал штрафы на общую сумму 132 тысячи рублей (120 тысяч - газете, 12 - Муратову).

Характерно, что о заседаниях суда, как рассказывают в юридическом отделе газеты, редакцию не уведомляли.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента