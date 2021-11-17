В России снова дорожают гречка, куриные яйца и макароны

Росстат выпустил очередной еженедельный документ, отражающий ситуацию с потребительскими ценами на розничном рынке. За прошедшую неделю в магазинах заметнее всего подорожали гречка (+1,15%), яйца (+0,9%), пшеничная мука (+0,89%), вермишель (+0,73%) и стерилизованное молоко (+0,55%). Менее стремительно продолжают расти в цене уже не первую неделю другие товары из базовой корзины: сливочное масло (+0,54%), сыр (+0,48%), хлеб (+0,45%).

В свою очередь, подешевели только такие категории продовольствия, как огурцы (-2,09%), лук (-0,7%), морковь (-0,44%) и яблоки (-0,4%).

Из сопутствующих товаров наиболее заметно поменялась средняя розничная цена на электропылесосы, которые подорожали на 1,45%. Обращает на себя внимание также рост цен на базовые лекарства: валидол (+1,37%) и бромгексин (+1,29%).

Тем временем в свежем отчете от Минэкономразвития указывается, что инфляция в годовом выражении составила 8,1%, что на 0,03% больше, чем неделей ранее (8,07%).