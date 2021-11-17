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Новости 19:58

Российские и зарубежные деятели культуры подписали письмо в защиту Международного "Мемориала"*

фото ЗакС политика Российские и зарубежные деятели культуры подписали письмо в защиту Международного "Мемориала"*

Десятки литераторов, композиторов, культурологов, актеров и журналистов из разных стран оставили свою подпись под публичным обращением к руководству РФ, в котором говорится о необходимости сохранить правозащитный центр Международный "Мемориал"*. Среди присоединившихся к этому призыву – Стивен Фрай, Джон Максвелл Кутзее, Джон Стоппард, Олег Басилашвили, Леонид Парфенов, Чулпан Хаматова, Полина Осетинская, Дмитрий Муратов и другие (всего более 80 подписантов). Текст письма приводит издание Colta.ru

"Сегодня Международный Мемориал* подвергается беззаконным гонениям, его мероприятия срываются налетчиками, ему грозит закрытие через суд по надуманным основаниям. Мы призываем российские власти и президента Российской федерации сохранить Международный Мемориал* и не препятствовать его сотрудникам выполнять миссию, которая важна не только для граждан России, но и для всего человечества", - говорится в документе.

Напомним, что Генпрокуратура добивается ликвидации Международного "Мемориала"* через суд из-за того, что тот не маркирует свой контент требующейся от него пометкой иностранного агента. В свою очередь, столичная прокуратура усмотрела в деятельности ПЦ "Мемориал"** признаки оправдания терроризма. Силовики сочли, что включение "Мемориалом"** в список политзаключенных представителей экстремистских и террористических движений может означать солидарность с их деятельностью.

*Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов


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