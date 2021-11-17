ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:24

Кабмин думает над выдачей QR-кодов при высоком уровне антител к коронавирусу

фото ЗакС политика Кабмин думает над выдачей QR-кодов при высоком уровне антител к коронавирусу

Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в стране может быть введена практика присвоения QR-кодов гражданам, у которых наблюдается большое число антител к коронавирусной инфекции. По крайней мере, в правительстве эту идею уже вовсю обсуждают, передает "Интерфакс".

"Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения. <...> Позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено", - приводит "Интерфакс" фрагменты речи главы Роспотребнадзора.

Напомним, что региональные парламенты до середины декабря должны будут проголосовать за или против правительственного законопроекта, по которому с 1 февраля предполагается пускать в большинство публичных мест только граждан с QR-кодом или подтвержденным медотводом от прививки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама