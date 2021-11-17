Кабмин думает над выдачей QR-кодов при высоком уровне антител к коронавирусу

Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что в стране может быть введена практика присвоения QR-кодов гражданам, у которых наблюдается большое число антител к коронавирусной инфекции. По крайней мере, в правительстве эту идею уже вовсю обсуждают, передает "Интерфакс".

"Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения. <...> Позиция сформирована на площадке правительства, мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено", - приводит "Интерфакс" фрагменты речи главы Роспотребнадзора.

Напомним, что региональные парламенты до середины декабря должны будут проголосовать за или против правительственного законопроекта, по которому с 1 февраля предполагается пускать в большинство публичных мест только граждан с QR-кодом или подтвержденным медотводом от прививки.