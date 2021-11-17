Ректора Шанинки Сергея Зуева хотят перевести в "Матросскую тишину"

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, проходящему по делу о хищении 21 млн рублей, в ближайшее время поменяют место предварительного заключения, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на члена столичной ОНК Александра Хуруджи.

"Физически болезни дают о себе знать. Хоть таблетки ему и разрешили взять, но требуется обследование. По последней информации, его через пару дней переведут в "Матросскую тишину". Там больница и медики поближе. Будем надеяться, что с учетом его состояния и третьей степени гипертонии там он будет в более надежных и безопасных руках", - рассказал правозащитник.

По наблюдениям Хуруджи, ученый находится в приподнятом настроении и радуется обилию писем: за последний день их пришло целых тридцать. В ожидании суда Зуев намерен много читать и писать.

Напомним, что преследование Зуева, возмутившее научное сообщество, началось с того, что в октябре его задержали прямо в больнице. Уже находясь под следствием, он пережил инфаркт и операцию на сердце. Несмотря на это, в начале ноября ему ужесточили меру пресечения, заменив домашний арест заключением под стражу. Ректор Шанинки проходит по делу бывшей чиновницы Министерства просвещения Марины Раковой: по версии следствия, совершенное Зуевым хищение касалось денег Фонда новых форм развития образования, который Ракова возглавляла. Своей вины ученый не признает.