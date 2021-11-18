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Новости 9:58

"От нас ждут разговоров, а не конкретных дел": Новый мэр Краснодара с оговоркой рассказал о своих задачах

фото ЗакС политика "От нас ждут разговоров, а не конкретных дел": Новый мэр Краснодара с оговоркой рассказал о своих задачах

Депутаты городской думы Краснодара избрали нового мэра города: им стал Андрей Алексеенко, который до назначения работал в должности краевого вице-губернатора. Выступая после назначения с речью, управленец допустил курьёзную оговорку. Видео публикует РИА "Новости".

"Нужно в первую очередь честно и реально оценить проблемы, профессионально и ответственно их решать. От нас ждут разговоров, а не конкретных дел", - высказался новый мэр.

Предыдущий глава города Евгений Первышов покинул занимаемый пост в конце сентября: кресло мэра он оставил, выиграв выборы в Госдуму. Сразу после этого краснодарская гордума объявила конкурс на вакантное место.

Заявки принимались с 4 по 29 октября: на должность претендовали 24 человека. 15 ноября специальная конкурсная комиссия, четыре члена которой были утверждены гордумой и ещё четыре — губернатором региона, провела конкурс и определила пятерых кандидатов на должность руководителя Краснодара.

Днём ранее, 17 ноября, депутаты гордумы определились с новым мэром: из 46 парламентариев 40 проголосовали за кандидатуру Алексеенко.


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