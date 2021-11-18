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Новости 10:53

Экс-министра образования Архангельской области приговорили к 5 годам колонии за растление школьниц

фото ЗакС политика Экс-министра образования Архангельской области приговорили к 5 годам колонии за растление школьниц

Октябрьский районный суд Архангельска огласил приговор в отношении бывшего и. о. главы регионального Минобразования Юрия Гнедышева, которого обвиняли в развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК) РФ и распространении детского порно в интернете (п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ). Чиновник получил 5 лет и один месяц колонии строгого режима.

Также он обязан выплатить потерпевшим 195 тысяч рублей.

Как полагает следствие, в 2019 году Гнедышев, используя фейковые аккаунты в соцсетях, познакомился с тремя девочками 12–16 лет и вёл с ними беседы на тему секса. Одной из них он впоследствии прислал порнографическое видео.

Свою вину экс-министр признал частично. Прокурор требовал для него 8 лет колонии строгого режима.

И. о. главы Минобразования Архангельской области Гнедышев стал в августе 2020 года. До работы в региональном правительстве занимал различные должности в школах Северодвинска.

Задержали Гнедышева в октябре 2020 года.


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