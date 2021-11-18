В России очередной антирекорд по суточным COVID-смертям: скончался 1251 человек

За минувшие 24 часа жертвой коронавируса стал 1251 россиянин — это новый максимум с начала пандемии, оповещает оперативный штаб. 17 ноября было зафиксировано 1247 COVID-смертей — на тот момент это был очередной антирекорд. Общее число умерших достигло отметки 260 335.

В регионах-лидерах по летальной статистике:

Москва — 94 (33 067 жертвы COVID-19 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 79 (25 350),

Краснодарский край — 65 (8249),

Московская область — 62 (9750),

Ставропольский край — 45 (4772).

По состоянию на 18 ноября в РФ зафиксировано 37 374 новых случаев заболевания граждан коронавирусом (днём ранее — 36 626).

Общее число официально признанных заражёнными достигло 9 219 912 человека с начала пандемии. За день выздоровели 36 414 граждан, всего — 7 919 250.

В Петербурге — плюс 2645 новых случаев.