Бренд одежды Putin Team Russia получил правительственную премию

Бренду спортивной одежды Putin Team Russia досталась всероссийская правительственная премия за качество изготавливаемой продукции и услуг.

"Премия правительства РФ в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества присуждена фабрике "Юниформ Ателье" дизайнера Дмитрия Шишкина, на которой отшивается линейка спортивной одежды под соответствующим брендом. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин", — пишет ТАСС.

Проект курирует Минпромторг. Весной нынешнего года продукция бренда получила Знак качества Роскачества. Выпускаемая одежда экспортируется в три страны.