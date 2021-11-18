ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:58

Бренд одежды Putin Team Russia получил правительственную премию

фото ЗакС политика Бренд одежды Putin Team Russia получил правительственную премию

Бренду спортивной одежды Putin Team Russia досталась всероссийская правительственная премия за качество изготавливаемой продукции и услуг.

"Премия правительства РФ в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества присуждена фабрике "Юниформ Ателье" дизайнера Дмитрия Шишкина, на которой отшивается линейка спортивной одежды под соответствующим брендом. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин", — пишет ТАСС.

Проект курирует Минпромторг. Весной нынешнего года продукция бренда получила Знак качества Роскачества. Выпускаемая одежда экспортируется в три страны.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама