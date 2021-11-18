За сутки в петербургские стационары поступили 428 пациентов с COVID-19

За последние сутки в городские стационары поступили 429 петербуржцев с коронавирусом и пневмониями, сообщается в эпидемической справке от 18 ноября, разосланной Смольным.

Всего в больницах с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями лежат 7027 пациентов. В реанимации находятся 680 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 342 больных. Амбулаторно лечатся 37 855 жителей Северной столицы, на карантине – 4092. За минувшие 24 часа из стационаров выписали 562 горожан.

Для ковидных больных развёрнуто 8888 коек в 18 стационарах – 15 городских и трех федеральных. Коечный фонд свободен на 47,28%.

Напомним, что в городе работают 177 пунктов вакцинации от коронавируса.