Институт РАНХиГС переходит на смешанный формат обучения

Начиная с 22 ноября Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы возвращает возможность обучения в смешанном формате, информирует пресс-служба вуза. Присутствовать на занятиях смогут студенты очной формы обучения по программам среднего специального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Пускать в здание вуза будут только при соблюдении всех санитарно-эпидемических мер. Несколько дней в неделю студенты будут проходить обучение дистанционно, в основном это будут лекции.

Решение о вводе частичной удалёнки обосновано всплеском заболеваемости COVID-19.