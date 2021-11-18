ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:56

Институт РАНХиГС переходит на смешанный формат обучения

фото ЗакС политика Институт РАНХиГС переходит на смешанный формат обучения

Начиная с 22 ноября Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы возвращает возможность обучения в смешанном формате, информирует пресс-служба вуза. Присутствовать на занятиях смогут студенты очной формы обучения по программам среднего специального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Пускать в здание вуза будут только при соблюдении всех санитарно-эпидемических мер. Несколько дней в неделю студенты будут проходить обучение дистанционно, в основном это будут лекции.

Решение о вводе частичной удалёнки обосновано всплеском заболеваемости COVID-19.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама