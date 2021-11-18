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Муниципал 13:33

ДДО призвало муниципальные советы не лишать депутатов мандатов после обращений Беглова

фото ЗакС политика ДДО призвало муниципальные советы не лишать депутатов мандатов после обращений Беглова

Движение демократического обновления выпустило заявление по поводу нескольких обращений губернатора Александра Беглова в муниципальные советы с требованием лишить полномочий отдельных депутатов из-за несоответствий в их декларациях о доходах. Глава города считает ошибки существенными.

В ДДО полагают, что данное требование нарушает 12-ю статью Конституции. В ней говорится, что местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно и не входит в систему органов государственной власти. 

"Движение демократического обновления призывает депутатов муниципальных советов "Гавань", "Васильевский" и "Морской", а также всех остальных советов Санкт-Петербурга, не поддерживать практику нарушения действующей Конституции России и не принимать решения о лишении депутатов их полномочий", – говорится в заявлении.

Члены ДДО считают, что если у исполнительной власти есть реальные доказательства совершения муниципальными депутатами коррупционных преступлений, то стоит обращаться в суд.

Напомним, осенью 2021 года стало известно как минимум о трех обращениях Беглова с требованием сложения полномочий с депутатов местных советов МО "Гавань", "Морской" и "Васильевский". Все три муниципалитета находятся в Василеостровском районе. В частности, мандата предлагается лишить члена ДДО и мундепа МО "Гавань" Ольгу Фаттуш. Депутаты, упомянутые в обращениях Беглова, не согласны с претензиями главы города.


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