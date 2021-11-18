ДДО призвало муниципальные советы не лишать депутатов мандатов после обращений Беглова

Движение демократического обновления выпустило заявление по поводу нескольких обращений губернатора Александра Беглова в муниципальные советы с требованием лишить полномочий отдельных депутатов из-за несоответствий в их декларациях о доходах. Глава города считает ошибки существенными.

В ДДО полагают, что данное требование нарушает 12-ю статью Конституции. В ней говорится, что местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно и не входит в систему органов государственной власти.

"Движение демократического обновления призывает депутатов муниципальных советов "Гавань", "Васильевский" и "Морской", а также всех остальных советов Санкт-Петербурга, не поддерживать практику нарушения действующей Конституции России и не принимать решения о лишении депутатов их полномочий", – говорится в заявлении.

Члены ДДО считают, что если у исполнительной власти есть реальные доказательства совершения муниципальными депутатами коррупционных преступлений, то стоит обращаться в суд.

Напомним, осенью 2021 года стало известно как минимум о трех обращениях Беглова с требованием сложения полномочий с депутатов местных советов МО "Гавань", "Морской" и "Васильевский". Все три муниципалитета находятся в Василеостровском районе. В частности, мандата предлагается лишить члена ДДО и мундепа МО "Гавань" Ольгу Фаттуш. Депутаты, упомянутые в обращениях Беглова, не согласны с претензиями главы города.