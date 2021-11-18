"Интеллектуальный геноцид": ДДО выступило против ликвидации "Мемориала"*

Движение демократического обновления выступило в поддержку правозащитного центра "Мемориал"*, ликвидации которого добивается Генеральная прокуратура.

В ДДО уверены, что гонение на организацию являет собой "интеллектуальный геноцид" и "выжигание национальной памяти".

Члены ДДО напомнили о попытках "выкорчевать" из отечественной истории такие события прошлого, как изгнание и репрессии в отношении интеллигенции, ГУЛАГ, массовые расстрелы. Уничтожение "Мемориала"*, уверены они, недопустимо как раз потому, что о таких событиях нельзя молчать.

"Попытки приклеить "Мемориалу"* статус "иностранного агента", экстремистской организации, а тем более призывы к его ликвидации – попытка вновь препарировать историю. Вновь вырезать из неё важную составляющую. Попытка вновь изменить сознание и историческую память нашего народа. По сути, и по факту – это попытка искажения нашей недавней истории. Опасная именно сейчас, когда всё больше граждан получают административные и уголовные наказания за попытку высказать свою гражданскую позицию. Движение Демократического Обновления призывает отказаться от попыток ликвидации единственной общественной организации, системно занимающейся сохранением исторических сведений о периоде политического террора в нашей стране", – призывают в ДДО.

Напомним, что Генпрокуратура добивается ликвидации Международного "Мемориала"** через суд из-за того, что тот не маркирует свой контент требующейся от него пометкой иностранного агента. В свою очередь, столичная прокуратура усмотрела в деятельности ПЦ "Мемориал"* признаки оправдания терроризма. Силовики сочли, что включение "Мемориалом"* в список политзаключенных представителей экстремистских и террористических движений может означать солидарность с их деятельностью.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов