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Новости 14:23

Министром культуры Крыма Новосельской заинтересовались следователи

фото ЗакС политика Министром культуры Крыма Новосельской заинтересовались следователи

В отношении главы Министерства культуры Крыма Арины Новосельской проходят следственные мероприятия, известил глава региона Сергей Аксёнов у себя в телеграм-канале.

"Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней", — сообщил управленец.

Причина, по которой Новосельская могла заинтересовать следователей, не называется, однако Аксёнов выразил уверенность, что правоохранители "выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом".

Добавим, пост министра культуры Крыма Новосельская получила в 2014 году.

Напомним также, в марте текущего года в ходе совещания правительства региона, транслировавшегося в прямом эфире, Новосельская выругалась матом из-за возникших технических неполадок. Позднее Аксёнов заявил, что не будет увольнять министра только потому, что она позволила себе "на людях" использовать обсценную лексику.


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