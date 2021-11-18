ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:14

Telegram оштрафовали еще на 3 млн рублей

фото ЗакС политика Telegram оштрафовали еще на 3 млн рублей

Отказ своевременно удалять запрещенный в России контент привел к очередному штрафу для мессенджера Telegram, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Таганского суда столицы.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказали агентству.

Общая сумма штрафов для мессенджера за неполных 11 месяцев достигла 42 млн рублей.

Отметим, что многомиллионными штрафами российское государство последовательно наказывает зарубежные соцсети с начала года: деньги взыскивают с Facebook, TikTok, Twitter и YouTube (Google). Как правило, в поле зрения Роскомнадзора попадает информация, связанная с несанкционированными акциями протеста, которых больше всего было в России в первые четыре месяца 2021 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама