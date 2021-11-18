Telegram оштрафовали еще на 3 млн рублей

Отказ своевременно удалять запрещенный в России контент привел к очередному штрафу для мессенджера Telegram, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Таганского суда столицы.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - рассказали агентству.

Общая сумма штрафов для мессенджера за неполных 11 месяцев достигла 42 млн рублей.

Отметим, что многомиллионными штрафами российское государство последовательно наказывает зарубежные соцсети с начала года: деньги взыскивают с Facebook, TikTok, Twitter и YouTube (Google). Как правило, в поле зрения Роскомнадзора попадает информация, связанная с несанкционированными акциями протеста, которых больше всего было в России в первые четыре месяца 2021 года.