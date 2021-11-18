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Новости 15:32

В Петербурге пресекли нелегальную торговлю у семи станций метро

фото ЗакС политика В Петербурге пресекли нелегальную торговлю у семи станций метро

С начала недели представители петербургского комитета по контролю за имуществом в ходе проверочных рейдов выявили и остановили деятельность торговых точек, расположенных возле семи станций метро. Больше всего нелегальных палаток (восемь) оказалось у станции "Гражданский проспект", передает пресс-служба комитета. Отмечается, что четыре павильона, владельцы которых не имели необходимых правообладающих документов, были освобождены их пользователями самостоятельно.

Незаконную торговлю под давлением чиновников свернули также у станций метро "Академическая" и "Проспект Большевиков" (по четыре точки), "Ленинский проспект" (три точки), "Площадь Мужества" и "Проспект Ветеранов" (по две точки) и "Московская" (один участок).

Помимо штрафов за факт торговли и пользования землей без разрешения нарушителям, отказавшимся освобождать территорию самостоятельно, еще придется заплатить за работы по демонтажу их оборудования.

фото: gov.spb.ru


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