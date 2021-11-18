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Новости 16:14

Возле Яблоновского сада разрешили строить Августовскую церковь

фото ЗакС политика Возле Яблоновского сада разрешили строить Августовскую церковь

Петербургские чиновники выдали разрешение на строительство храма Августовской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает издание "Канонер". Разместится будущее культовое сооружение в зеленой зоне, являющейся продолжением Яблоновского сада (улица Латышских стрелков в Невском районе). Сегодня на этом месте стоят два принадлежащих РПЦ маленьких временных сооружения: одно из них заняла церковь Августовской иконы Божией Матери, а другое стало пристройкой.

По словам одного из членов прихода, будущий капитальный храм, проект которого разработало ООО "Архитектурная мастерская М. П. Копкова", не помешает временным постройкам. Неизвестно, будут ли они демонтированы или же "уживутся" рядом с будущей архитектурной доминантой.


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