Политолог Рогов: КПРФ переросла границы нишевой ретро-партии

Политолог Кирилл Рогов подвел окончательные итоги завершившегося в 2021 году электорального цикла, констатировав, что КПРФ приобрела качественно новый статус и вес на политической аренее. Эксперт утверждает, что коммунисты расширили свою базу сторонников и что в нынешнем состоянии эту партию Кремлю было бы опрометчиво недооценивать: власть, по его мнению, получила серьезного конкурента, в своей оппозиционности потенциально не уступающего разгромленным структурам Алексея Навального.

"Если бы не было вбросов, то КПРФ обгоняла бы Единую Россию не менее, чем в четверти регионов. Послевыборные опросы не только подтверждают эту картину (среди голосовавших за КПРФ отдал голос каждый четвертый), но и показывают, что прирост электората КПРФ обеспечили избиратели молодых возрастов, более образованные, с высоким социальным статусом. КПРФ переросла границы нишевой ретро-партии, популярной преимущественно среди пенсионеров, каковой она была еще на прошлых выборах, и приобрела черты мейнстримной партии", - пишет аналитик в своем новом посте в Facebook.

Рогов полагает, что к КПРФ отошли симпатии многих людей, ранее считавшихся базой поддержки единороссов, в связи с чем он вводит понятие "второе большинство" (первое, консервативное - за ЕдРо, второе, протестное - за вторую по популярности партию).

"Это существенно снизит эффективность репрессивного ответа Кремля на кризис 2020 – 2021 г. и с высокой вероятностью сделает экономическую политику в ближайшем будущем более патерналистской и социально затратной. <...> Если раньше Кремль мог противопоставлять "хипстерской" оппозиции мегаполисов образ "реальной России" — "консервативного большинства" и "глубинного народа", то теперь эта конструкция выглядит еще менее убедительной", - резюмирует политолог.

Напомним, что по официальным результатам выборов КПРФ увеличила свое представительство в Госдуме, получив 57 мандатов вместо 43-х в 2016 году. Сильнее всего коммунисты не согласны с итогами электронного голосования в Москве.