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Новости 16:57

Правительство Ленобласти рассчитывает добиться турпотока, превышающего допандемийный

фото ЗакС политика Правительство Ленобласти рассчитывает добиться турпотока, превышающего допандемийный

Руководство Ленинградской области объявило о своем плане по привлечению в регион как можно большего числа туристов. Амбиции чиновников предполагают не только возвращение к показателям, имевшимся до пандемии коронавируса, но и улучшение их. 

"У нас целевой показатель стоит - принимать через пару-тройку лет до 6,5 млн туристов, что превышает в три раза население Ленинградской области. <...> Мы не дотягиваем из-за пандемии до тех 5,5 млн, которые были до начала коронавируса. Но, по крайней мере, у нас произошло незначительное снижение турпотока в целом", - приводит ТАСС речь главы профильного комитета Евгения Чайковского.

Пандемия, по его оценке, подарила области настоящий "бум" внутреннего туризма. Согласно данным Чайковского, регион в 2020 году посетило 4,5 млн человек. Для наращивания показателей чиновники нацелены на проведение различных тренингов и курсов. Не в последнюю очередь они связаны с гастрономической отраслью.

"Для наших фермеров, которые производят уникальную продукцию, мы придумали и проводим фестиваль гастрономического туризма "Калейдоскоп вкуса", где стараемся продвигать бренды каждой отдельной территории региона — выборгский крендель, ладожская корюшка, всеволожский сыр, тосненский сидр и многое другое", - привел один из примеров глава комитета.


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