Поправки в законодательство о СМИ-иноагентах подготовили в парламенте Петербурга

Рабочая группа Законодательного собрания Петербурга под руководством вице-спикера Марины Шишкиной 18 ноября подготовила проект постановления об инициировании поправок в федеральные законы о средствах массовой информации и о некоммерческих организациях, сообщили ЗАКС.Ру в партии "Справедливая Россия - За правду".

Предложения касаются "совершенствования правового регулирования деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента".

В частности, проектом устанавливается, что статус иноагента может быть присвоен СМИ только на основании решения суда. При этом изданию должны предоставить возможность досудебного опровержения данных об иностранном финансировании. Бремя доказывания того, что СМИ исполняет функции иноагента, предложено возложить на Минюст.

Также инициатива предполагает, что решение об исключении СМИ из реестра может быть принято, если в течение года оно не получало вознаграждения из иностранных источников.

Кроме того, депутаты хотят установить лимит в 30 тысяч рублей - медиа, получившие из зарубежных источников меньшую сумму, включаться в реестр не должны.

В инициативе представлены виды дохода, которые не могут считаться иностранным финансированием политической деятельности. К ним, в частности, предложили отнести профессиональные премии.

В рабочую группу вошли представители всех парламентских фракций и главные редакторы нескольких петербургских изданий. По словам Шишкиной, по некоторым пунктам возникли разногласия.

- Большую дискуссию вызвала форма маркировки материалов СМИ, - отметила Шишкина.

Она надеется, что консенсус по всем спорным моментам будет достигнут в ближайшие дни, а 1 декабря документ рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании ЗакСа.

Сергей Еремеев