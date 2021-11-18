Защита Удальцова добивается его оправдания по "болотному делу" через Верховный суд

Юристы Виолетта Волкова и Дмитрий Аграновский подали ходатайство в Верховный суд о прекращении дела против левых активистов Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, осужденных по "болотному делу", и их реабилитации.

Адвокаты отталкиваются главным образом от решения ЕСПЧ 2019 года, в котором сказано, что при рассмотрении скандального дела РФ нарушила пятую (право на свободу и личную неприкосновенность) и шестую (право на справделивое судебное разбирательство) статьи европейской Конвенции о защите прав человека. Таким образом, констатирует Аграновский в своем Telegram-канале, "решение ЕСПЧ не было выполнено".

В ходатайстве упоминается и более свежий документ - решение Комитета Министров Совета Европы от июня нынешнего года, в котором России предлагают пересмотреть дело Развозжаева и Удальцова и полностью оправдать последнего.

"Какое будет решение Верховного Суда РФ, можно только предполагать. Насколько нам известно, так высоко еще никто не забирался. Если приговор оставят без изменений, обратимся в Комитет Министров СЕ снова", - пишет Аграновский.

Напомним, что Удальцов и его единомышленник Леонид Развозжаев пробыли в колонии по 4,5 года по делу об организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Разгон той демонстрации и дальнейшее преследование десятков ее участников получили неофициальное название "болотных протестов" и "болотного дела". В прошлом году Верховный суд уже отказывался пересматривать дела Удальцова и Развозжаева.