Миронов предложил вместо QR-кодов на транспорте ввести скидки для привитых пассажиров

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, чья партия осудила правительственный законопроект о введении в публичных местах QR-кодов, выступил с частичной альтернативой этой идее. Полезнее для экономики, считает он, будет вместо введения обязательных QR-кодов на транспорте снизить стоимость проезда для вакцинированных от коронавируса сограждан. Так, по его мысли, удастся избежать нарушения конституционных прав россиян, которое ему видится в инициативе кабмина.

"Более правильной мерой было бы введение скидок на билеты для привитых граждан. Это станет более мягким, но не менее эффективным стимулом к вакцинации. Мера позволит избежать социального напряжения и при этом обойдется гораздо меньшими потерями для перевозчиков и государства", - заявил Миронов через свою пресс-службу.

Он добавил, что на месте государства рациональнее было бы вкладываться в поощряющие вакцинацию факторы, чем "компенсировать авиакомпаниям полупустые самолеты". Из расчета Миронова следует, что из-за системы QR-кодов авиакомпании рискуют терять до 15 млрд рублей прибыли ежемесячно.

Напомним, что резонансный законопроект до середины декабря проходит стадию обсуждения в региональных органах власти. Помимо поездов и самолетов, он предполагает закрыть от граждан без прививки и медотвода от нее торговые центры, непродовольственные магазины, культурные учреждения и развлекательные заведения, включая кафе, бары и клубы.