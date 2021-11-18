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Новости 19:16

Мэра Петрозаводска, сломавшего ногу под колесами автомобиля, оштрафовали из-за ДТП

фото ЗакС политика Мэра Петрозаводска, сломавшего ногу под колесами автомобиля, оштрафовали из-за ДТП

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского, который на прошлой неделе попал под машину и получил перелом ноги, обязали выплатить штраф в размере 500 рублей в качестве административного наказания за нарушение правил дорожного движения.

"Друзья, сегодня на подписание поступил протокол ГИБДД. Осталось оплатить штраф, и гештальт будет закрыт", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Отметим, что Любарский имеет репутацию оригинала. Так, о своей аварии он уже писал и публиковал в социальных сетях стихи, а в мае привлек к себе внимание федеральных СМИ желанием регулярно добираться до работы на электросамокате. В статусе у мэра карельской столицы на странице "ВКонтакте" написано: "За одного сбитого двух несбитых дают!".

фото: Владимир Любарский / ВКонтакте


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