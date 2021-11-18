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Новости 19:30

Очередное откровенное фото на фоне храма стало предметом полицейской проверки

фото ЗакС политика Очередное откровенное фото на фоне храма стало предметом полицейской проверки

Правоохранительные органы заинтересовались фотографией, опубликованной в социальных сетях, на которых женщина приподнимает юбку на фоне Преображенской церкви в Калуге. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на региональный главк полиции.

"Соответствующая информация направлена по территориальности в УМВД России по Калуге. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - рассказали газете.

Отметим, что в 2021 году правоприменение уголовной статьи об оскорблении чувств верующих в России интенсифицировалось. По одному из таких дел проходит петербурженка Ирина Волкова, которой вменили фотографию в стрингах на фоне Исаакиевского собора. В свою очередь, в фотографии блогера и модели на фоне храма Василия Блаженного в Москве нынешней осенью усмотрели имитацию интимной близости, из-за чего участникам фотосъемки присудили реальные сроки.


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