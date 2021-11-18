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Муниципал 19:51

Глава МО "Полюстрово" призвал петербуржцев бросить курить

фото ЗакС политика Глава МО "Полюстрово" призвал петербуржцев бросить курить

Глава муниципалитета "Полюстрово" Андрей Жабрев 18 ноября, в Международный день отказа от курения, записал видеообращение к своим подписчикам "ВКонтакте".

Муниципал призвал всех избавиться от вредной привычки и рассказал, что сам сделал это еще год назад. Он признался, что отказ дался нелегко.

"Сидел, чувствую - курю-курю… Особенно, когда нам всем сказали, что надо дома больше работать, на удаленке. Понимаю - стала комната пропахивать, вышел-покурил, вышел-покурил на улицу... Поэтому считаю, что очень правильно, что бросил курить. Удалось удержаться. Призываю всех тоже бросить курить", - сказал Жабрев.

Рассказ главы муниципалитета произвел впечатление на одного из сотрудников местной администрации. В том же видео он заявил, что немедленно отказывается от курения.  


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