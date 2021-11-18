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В декабре увеличится число рейсов между Петербургом и Стамбулом

фото ЗакС политика В декабре увеличится число рейсов между Петербургом и Стамбулом

Начиная с 3 декабря число регулярных рейсов, связывающих Петербург и Стамбул, увеличится до 31 в неделю, следует из сообщения компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет Пулково. Усиливаются рейсы, выполняемые авиакомпанией Pegasus Airlines.

"По вторникам вылет из Стамбула – в 09:45, прилет в Пулково – в 13:25. Обратный рейс из Северной столицы – в 14:25, прилет в Стамбул – в 18:10. По пятницам вылет из Стамбула – в 11:20, прилет в Пулково – в 15:00. Обратный рейс из Санкт-Петербурга – в 16:00, прилет в Стамбул – в 19:45", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, с января по октябрь через Пулково прошло 164 тысячи пассажиров, летавших в Стамбул или обратно. Отметим, что в Турцию можно свободно попасть при наличии сертификата о прививке, сделанной препаратом "Спутник V".

За 10 месяцев 2021 года аэропорт Пулково на прилет и вылет по направлению Стамбул обслужил 164 тысячи пассажиров. Помимо Pegasus Airlines в крупнейший город Турции выполняют перелеты Turkish Airlines, Nordwind Airlines и авиакомпания "Россия".


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