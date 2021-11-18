Беглов выступил на открытии памятника Александру Невскому в Белграде

В Белграде состоялась торжественная церемония открытия бюста князю и православному святому Александру Невскому, на которой Петербург представляли губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. Как сообщает пресс-служба Смольного, изваяние идентично бюсту, который в сентябре с участием сербской делегации открыли на территории Александро-Невской лавры. Оба бюста, белградский и петербургский, выполнил скульптор Анатолий Дементьев. По мнению Беглова, подарок от петербуржцев братскому народу призван олицетворять глубокое духовное родство.

"Духовные связи наших стран уходят вглубь веков. Они наполнены героизмом наших воинов, духовным подвигом наших святых, почитаемых всем Православным миром. В России знают и чтут память великого Святого Саввы Сербского и других святых сербской земли", - произнес он на мероприятии.

Беглов, последовательно используя личное местоимение во множественном числе, пообещал собравшимся "твёрдо стоять на наших корнях".

фото: пресс-служба Смольного