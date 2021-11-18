В Калининском районе жестко задержали девочку, полиция начала проверку инцидента

В Петербурге развивается скандал вокруг задержания 14-летней школьницы, имевшего место 18 ноября на Гражданском проспекте. В социальных сетях активно тиражируется видеозапись, на которой школьницу грубо заталкивают в служебную машину несколько полицейских. Пресс-служба регионального главка МВД выступила с официальным комментарием к событию. По официальной версии, девушка грубо нарушила правила дорожного движения, создав предпосылки для потенциальной аварии, после чего проявила неповиновение требованиям правоохранителей: не предъявила документы. Проехать в отдел она тоже отказалась и "оказала активное сопротивление сотрудникам полиции".

"На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, и они оба были доставлены в отдел полиции. В отделе было установлено, что девушка является несовершеннолетней и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены", - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В сообщении подчеркивается, что никаких жалоб, касающихся обращения силовиков с совершеннолетней, не поступало. Но в связи с возникшим резонансом сотрудники силового ведомства подробно изучают все обстоятельства этого сюжета. К инциденту также проявил интерес аппарат детского омбудсмена Петербурга, передает "Фонтанка".